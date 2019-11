Há um festival em Lisboa que celebra a vida de Fernando Pessoa

ALGUMAS PROPOSTAS

Lançado em Nova Iorque no ano passado, este é um festival que reúne autores, editores e críticos literários lusófonos. E, também, simples apaixonados pela obra do poeta. A sessão portuguesa do The Pessoa Festival acontece de 13 a 16 deste mês no Lisboa Pessoa Hotel, no Chiado, o mesmo local onde funcionou a Tipografia do Comércio, que em 1915 imprimiu a revista ‘Orpheu’.O programa tem início com um percurso a pé por cafés, livrarias, ruas e moradas que são referência na vida e obra de Fernando Pessoa. Seguem-se debates e uma roda de leitura de trechos de obras de autores de língua portuguesa.Durante a iniciativa será lançado o livro ‘The Picture Alive: New Writing in Portuguese’, com textos de autores que participam nos debates. Contam-se nomes como Djaimilia Pereira de Almeida, Lucílio Manjate, Ana Kiffer, Alexandre Vidal Porto ou Caroline Rodrigues.A proposta passa também por discutir tendências da literatura contemporânea produzida em língua portuguesa.Esta iniciativa é um desdobramento do ‘The Pessoa International Literary Festival’, organizado pela ‘Revista Pessoa’ em parceria com a Words Without Borders e Columbia University School of The Arts.É mais um evento de difusão da literatura de língua portuguesa organizado pela ‘Revista Pessoa’ fora do Brasil, onde foi fundada. Além de Nova Iorque, já se registaram apresentações em Lisboa, Bruxelas, Paris, Boston e Emirados Árabes Unidos.A brasileira Mirna Queiroz, a organizadora, aposta "numa ampla conversa para trocar ideias, abrir novas possibilidades de ações conjuntas em torno da força e da beleza das literaturas".As entradas nos debates são livres, sujeitas à lotação da sala. Inscrições em redacao@revistapessoa.com. O Lisboa Pessoa Hotel fica na rua da Oliveira ao Carmo, 8, no Chiado, em Lisboa.A Lisboa de Fernando Pessoa. Percurso a pé por cafés, livrarias, ruas e moradas que são referências na vida do poeta. Encontro na receção do Lisboa Pessoa Hotel.Moderação de Maria Cantinho.Uma visão cultural vivida nas esquinas entre Portugal, Brasil e África ao longo de cinco séculos. Moderação de Mirna Queiroz.Moderação de Fabrizio Boscaglia.Um convite para que leitores leiam trechos preferidos de obras de autores de língua portuguesa.