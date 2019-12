Henrique Feist regressa ao Casino Estoril com espetáculo 'White Christmas'

FICHA

Lisboa

Museu da Marioneta

De terça a quinta às 19h00, sexta e sábado às 21h30, domingo às 17h30, 7,50 euros



Severa, o Musical

Teatro Politeama

De quarta a sábado às 21h30, sábado e domingo às 17h00, 15 a 35 euros



A doença da Juventude

Teatro Aberto

De quarta a sábado às 21h30, domingos às 16h00, 17 euros



Porto

Commedia à La Carte – Os Condenados

Teatro Sá da Bandeira

De quinta a domingo às 21h30, 16 a 22,50 euros



Coimbra

Filho?

Oficina Municipal do Teatro

Sábado às 17h00 (segunda a sexta para escolas), 4 a 10 euros

As melhores canções de Natal alguma vez escritas – e "há muitas, e boas" – foram reunidas por Henrique Feist no espetáculo ‘White Christmas’, que está em cena no Casino Estoril, com o sucesso que se espera nesta temporada que convida aos festejos em torno do período natalício, no conforto de uma sala quente.O projeto é antigo: há anos que o produtor e encenador leva à cena ‘White Christmas’ por esta altura, sempre com uma banda sonora diferente, mas com o mesmo elenco (partilham o palco com Henrique Feist os atores Mariana Pacheco, Diogo Leite, Daniel Galvão e Valter Mira).Às canções propriamente ditas, o criador desta fantasia colorida junta também histórias que enquandram as músicas, que explicam a sua importância histórica. Só para se ter uma pequena ideia, a canção ‘White Christmas’, que é a mais vendida de sempre, serviu de senha para as tropas norte-americanas deixarem Saigão, em 1975. É que um bocadinho de cultura geral nunca fez mal a ninguém...Henrique Feist (a partir do musical ‘Um Canto de Natal’).Henrique Feist, Mariana Pacheco, Diogo Leite, Daniel Galvão e Valter Mira.Nuno Feist.Em cena: No Casino Estoril, de quinta a sábado às 21h30.Teatro da TrindadeDe quarta a domingo, às 19h00, 12 euros