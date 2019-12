História de Heidi virou musical e está em cena em Lisboa

História inspirada numa adaptação do livro original de Johanna Spyri, ‘Heidi’ leva-nos até aos Alpes, onde podemos acompanhar a vida, aventuras e desventuras da menina que, após a morte dos pais, é entregue aos cuidados do avô, um homem de poucas palavras que vive isolado.É nas montanhas que conhece Pedro, um pequeno pastor que se torna no seu melhor amigo. Até que um dia é retirada do avô e levada para uma casa na Alemanha, para fazer companhia a Clara, uma menina paraplégica.Heidi é uma das histórias infantis mais populares do Mundo e tem encantado gerações ao longo dos tempos. Uma história de sucesso que é o ponto de partida para a adaptação musical do TIL - Teatro Infantil de Lisboa. Para ver no Teatro Armando Cortez, em Lisboa, na estrada da Pontinha, até maio do próximo ano.Escrito pela escritora suíça Johanna Spyri, ‘Heidi’, publicado em 1880, é uma referência da literatura para crianças e a sua obra mais acarinhada.O musical conta com encenação e coreografia de Victor Linhares, numa adaptação do livro com texto assinado por Ana Saragoça.Atividade lúdico-pedagógicaSábado, 28Onde: Biblioteca Municipal de Cerveira, Praça da Liberdade, nº3Horário: 11h00Preços: GratuitoDomingo, 29Onde: Museu Municipal de Penafiel, Rua do PaçoHorário: 15h00preços: Gratuito