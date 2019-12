História de um lobo promove a amizade no auditório Lourdes Norberto

A história de um lobo que de mau pouco tem, apenas é mal entendido, um pouco aborrecido e demasiado melodramático serve de mote ao musical ‘A Triste História de um Lobo’, que aproveita para revisitar histórias da nossa infância e mostrar o poder da amizade e das segundas oportunidades. Para ver aos sábados e domingos no Auditório Municipal Lourdes Norberto, em Linda-a-Velha.Tudo começa quando o Lobo decide viajar para conhecer o mundo e conhecer as gentes para além da sua aldeia. No seu percurso conhece três porquinhos brincalhões, o Capuchinho Vermelho, Pedro e uma Avó bem diferente daquela a que estamos habituados. Aqui chegados, fica a dúvida: se todos os lobos que estas personagens conhecem são maus, será que o desta peça consegue fazer amigos?O musical da autoria de Miguel Partidário e produzido pelo Intervalo Grupo de Teatro conta com a interpretação de Mafalda Aragão, Miguel de Almeida, Pedro Barroco e Rute Alfaiate. Bilhetes para adultos custam 7 euros, para crianças a 5 euros. Reservas e marcações em intervaloteatro@gmail.com O Auditório fica no Largo da Pirâmide, 3N.