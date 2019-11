Histórias do Porto debaixo de terra

São dez as lendas ligadas à cidade do Porto aquelas que o espetáculo de ‘videomapping’ ‘Porto Legends - The Underground Experience’ dá a conhecer numa experiência audiovisual imersiva que acontece nas furnas da Alfândega da Cidade Invicta.A mais recente criação do atelier OCUBO, que conta com a voz do ator Jeremy Irons e do músico Pedro Abrunhosa, é um espetáculo construído com a encenação de atores filmados, animações 2D e 3D e música.Com a direção artística de Nuno Maya e a partir da investigação do historiador Joel Cleto, está criada uma "dramaturgia cheia de mistério, entre a realidade e a magia".Estão representadas as mais conhecidas lendas, como a de Zé do Telhado, que conheceu Camilo Castelo Branco na Cadeia da Relação, a das tripas à moda do Porto ou a de Pedro Cem, rico comerciante que perdeu 100 navios numa tempestade e que se tornou Pedro Sem. E também o mistério do Tesouro da Serra do Pilar, o fantasma da última freira ou a do barão Forrester e do seu naufrágio.Espetáculo pode ser visto de terça a domingo, entre as 10h00 e as 19h00, com sessões de hora em hora. Bilhetes a 15 euros.