Hollywood Orchestra: O cinema que se ouve no Coliseu do Porto

Já experimentou ver um filme inteiro de olhos fechados? O que é que fica? Isso mesmo: a música. E em muitos casos, as bandas sonoras dos filmes até se eternizam de forma mais rápida do que as próprias imagens.Ora, recordar algumas das grandes produções do cinema pelo seu lado sonoro é o grande desafio lançado pela Hollywood Symphony Orchestra, grupo sediado em Los Angeles que há mais de dez anos se dedica a reavivar algumas das mais intensas memórias da sétima arte.O coletivo apresenta-se segunda-feira no Coliseu do Porto. Em destaque estará a obra de John Williams, compositor e maestro americano responsável pela criação das bandas sonoras dos filmes ‘O Tubarão’, ‘Star Wars’, ‘Parque Jurássico’, ‘E.T. o Extraterrestre’, ‘Sozinho em Casa’, ‘O Resgate do Soldado Ryan’, ‘Harry Potter’ ou a ‘Lista de Schindler’, entre muitos outros.John Williams é amigo pessoal de Steven Spielberg e George Lucas e, por isso mesmo, foi chamado pelos próprios realizadores para sonorizar as suas grandes produções.Considerado um dos maiores compositores da história do cinema, John Williams tem nada mais do que 51 indicações para os Óscares, sendo a segunda pessoa mais indicada à estatueta dourada, perdendo apenas para Walt Disney. Contas feitas, já levou para casa cinco Óscares, mais precisamente pelas bandas sonoras de ‘A Lista de Schindler’, ‘E.T. o Extraterrestre’, ‘O Tubarão’, ‘Star Wars’ e ‘Um Violino no Telhado’.