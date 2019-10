Hot Wheels Juniors Series: um fim de semana dedicado ao skate

Com o objetivo de descobrir os talentos de skate escondidos em Portugal e promover um estilo de vida saudável, a Hot Wheels, marca ligada a carros e pistas de brinquedos, ligou-se ao Parque das Gerações, no Estoril, para organizar a primeira competição nacional de sub-14.O Hot Wheels Junior Series decorre sábado e domingo e para os vencedores há prémios tentadores, como um patrocínio da marca para a época 2019/2020 e uma viagem até um dos campos radicais Woodward, nos EUA.A competição, que conta como padrinho e jurado o skater Gustavo Ribeiro, reserva o sábado para as eliminatórias, de onde vão sair cinco finalistas, e o domingo para a prova final. Outros três concorrentes apurados entre 18 e 29 de setembro, vão juntar-se ao grupo.As inscrições são gratuitas e podem ainda ser feitas no primeiro dia da iniciativa, no local, entre as 09h09 e as 11h00. A entrada no recinto é livre.A prática do skate é considerada uma das atividades físicas mais completas, que permite trabalhar o corpo, a mente e a socialização. Promove também a concentração, o equilíbrio e o espírito de superação e persistência.