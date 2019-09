Ibiza: da calma das praias às festas intermináveis

Situada no Mediterrâneo, Ibiza atrai turistas dos quatro cantos do mundo que chegam à procura das míticas festas nos clubes noturnos, mas também das praias de água cristalina e do contacto com a natureza. É por isso que na ilha há magia de manhã à noite.Entre as praias mais concorridas estão Cala Comte, Playa Cala Salada, Cala Bassa ou Cala Saladeta. Lá pode desfrutar-se de um mar azul turquesa, mas também de restaurantes e bares com vistas incríveis, onde podem degustar-se elogiados pratos de peixe e marisco. Os desportos aquáticos e os passeios de barco também são muito procurados na zona.Em Sant Antoni pode ver-se um dos pores do sol mais bonitos de Ibiza, ao sabor de uma sangria. Mas há muitas atrações diurnas. A paragem em Dalt Vila é obrigatória. Trata-se de um dos bairros mais antigos da ilha e encontra-se rodeado por uma muralha, construída no século XVI. Lá, pode visitar-se a Catedral da Virgem das Neves e a Praça da Vila.Na parte mais alta de Dalt Vila pode desfrutar-se de uma agradável vista panorâmica. A zona do porto é a que tem mais animação. As lojas só fecham à meia noite e há bares onde se pode beber um copo. Mas a grande atração da cidade são mesmo as discotecas e clubes, onde se ouve música eletrónica até de manhã.Entre os mais conhecidos estão o Amnesia, o Pacha, o Privilege, o Ushuaïa e o Space. Recebem com frequência nomes como Orlando Bloom, Justin Bieber, Neymar ou Paris Hilton. Mas também há portugueses fascinados pela ilha, como Cristiano Ronaldo, Sara Sampaio e Cristina Ferreira.