Iluminações de Natal invadem ruas de Norte a Sul

A partir deste sábado, Portugal ganha um novo brilho e as tradicionais luzes de Natal vão invadir as ruas do País.Portugal prepara-se para receber a época mais mágica do ano. De norte a sul do País, e sem esquecer as ilhas, multiplicam-se as árvores de Natal e as luzes coloridas, tornando as ruas e praças locais mágicos cheios de vida e animação.Uma prática comum a todas as cidades que se deixam contagiar pelo espírito natalício da época – que se irá estender durante os meses de novembro, dezembro e janeiro – e que assinala o início da quadra natalícia. Milhares de luzes em forma de enfeites de alusivos ao Natal tornam as ruas mais acolhedoras e incentivam os residentes a visitar o comércio tradicional e a usufruir de diversos programas culturais sugeridos pelas câmaras municipais.As luzes colocadas por autarquias e superfícies comerciais dão outra cor às cidades e ajudam certamente a espalhar o espírito natalício e a sensação de magia.Uma tradição simbólica que se estende há vários anos e que os portugueses fazem questão de manter. Trata-se de uma atração para miúdos e graúdos que saem à rua para ver e apreciar a nova iluminação de Natal.As pessoas que o fazem por iniciativa própria também já não dispensam uma volta pela sua cidade, a tentar ver o maior número de luzes possível. Esta é uma atividade para cumprir nas semanas que antecedem o Natal.