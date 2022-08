‘inferno!’, um jogo para atores de coragem

A companhia de teatro Tapa Furos tem um novo espetáculo em cena na Quinta da Regaleira, em Sintra. ‘Inferno!’ inspira-se na obra homónima de Dante Alighieri (1265-1321) e é uma proposta de teatro itinerante – em que os espectadores são convidados a seguir os atores por vários espaços – e a imbuir-se do espírito fantasmagórico do espaço envolvente.Nesta proposta, sete atores – Ana Valente, Artur Dinis, Francisco Sousa, Nuno Fonseca, Sara Rio Frio, Samuel Saraiva e Vasco Barroso – lutam entre si para conseguirem três papéis: o de Dante, o de Virgílio e o de Beatriz."O espetáculo dura uma hora e um quarto e durante esse tempo são lançados aos atores desafios que devem ultrapassar para, no final, alcançarem o prémio: conquistarem a sua personagem", explica Joana Rodrigues, do Tapa Furos.Com dramaturgia e adaptação de Nuno Vicente e encenação de Rui Mário, este espetáculo destina-se "a todo o tipo de públicos" (está classificado para maiores de 12 anos) e ficará em cena na Quinta da Regaleira até 3 de setembro, à sexta e sábado, às 21h30.‘7, anos 70’Casino estoril De sexta-feira a domingo, às 22h00Até dia 4 de setembroBilhetes: 15 euros‘Mulheres à beira de um ataque de nervos’Teatro Politeama. De quinta-feira a sábado às 21h00, sábados e domingos às 17h00Até ao final do mêsBilhetes: dos 10 euros (2º balcão) até aos 30 euros (plateia e tribuna)‘Muito barulho por nada’Museu Arqueológico do Carmo. De segunda a sábado, às 21h30Até dia 20 de agostoBilhetes: 8 euros (amigos do Teatro do Bairro); 12 euros (menores de 25 e maiores de 65 anos) e 16 euros