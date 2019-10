Jameson Urban Routes traz novos sons à cidade de Lisboa

O Musicbox, em Lisboa, recebe entre os dias 22 e 26 deste mês a 13.ª edição do Jameson Urban Routes com oito sessões de música ao vivo e clubbing.Destaque para a estreia em Portugal da catalã Bad Gyal, da banda brasileira Carne Doce, e para o concerto inédito e conjunto de Moullinex e Bruno Pernadas (os dois vão recriar a obra ‘Plantasia’ do canadiano Mort Garson de 1976).Da programação há ainda cinco discos que vão ser apresentados pela primeira vez em Lisboa. No dia 22, na sessão inaugural, o super duo de art rock Battles apresenta ‘Juice B Crypts’, enquanto no dia 24 Kelsey Lu traz-nos o álbum ‘Blood’ (2019) e Angélica Salvi o disco ‘Phantone’ (2019).No dia 26, Altin Gün dão a conhecer pela primeira vez, em Lisboa, o seu segundo disco, ‘Gece’ (2019), enquanto Karol Conká apresenta ‘Ambulante’ (2018).