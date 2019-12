Jantar solidário da União Zoófila vai apoiar 700 animais

A União Zoófila fez 68 anos e vai realizar no próximo dia 14, às 20h, no Lisbon Marriott Hotel, um jantar solidário, no qual será servido um banquete exclusivamente vegano e vegetariano.A participação nesta noite de festa tem um valor de 20 € por adulto (10 € para crianças entre os 12 e os 17 anos) e as inscrições (obrigatórias) podem ser feitas através do email: uniaozoofila.apoio@gmail.com "O valor da inscrição reverte inteiramente em benefício dos cães e gatos, cerca de 700, a cuidado da União Zoófila. A União Zoófila agradece e presta o justo reconhecimento público a todos os mecenas e benfeitores que, sem nada pedirem em troca, assiduamente se associam a esta iniciativa, fazendo-a acontecer", pode ler-se no comunicado da instituição.Celebrar os 68 anos da União Zoófila é celebrar os finais felizes. Só nos últimos dez anos, esta casa encaminhou para adoção responsável mais de 1500 cães e gatos, que assim tiveram direito a uma vida melhor.