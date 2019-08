Jardim de papel em Campo Maior

O VII Jardim de Papel volta este ano a colorir, até domingo, a Feira de Santa Maria de Agosto, em Campo Maior.As artérias do jardim municipal estão engalanadas com flores e arranjos feitos pelas mãos do povo.Este ano há ainda a Feira do Artesanato, que conta com um programa musical que termina este sábado à noite, dia 17, com Gisela João.