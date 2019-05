João Portugal Ramos regressa aos vinhos varietais

O Alentejo foi durante muitos anos um laboratório para o lançamento de vinhos de uma só casta (varietais), coisa que muito contribuiu para a educação dos consumidores.Com o tempo, não só algumas castas mostraram que, sozinhas, não evoluíam de forma brilhante em garrafa, como alguns produtores entenderam que os vinhos de lote são mais virtuosos do que os vinhos varietais. Várias castas numa garrafa dão mais complexidade e longevidade ao vinho.Contudo, a experiência também demonstrou que há casos em que vale a pena continuar a oferecer vinhos varietais.Ora, depois de ter abandonado essa história dos vinhos mono castas, João Portugal Ramos decide agora regressar ao conceito. E porquê? Porque, no seu entender, duas vinhas especiais que controla deram uvas de grande qualidade das castas Touriga Nacional e Syrah. As primeiras crescem na Vinha de São Lázaro e as segundas na Vinha do Jeremias.Não são castas originalmente alentejanas, mas, como se sabe, fazem hoje parte de qualquer lote de vinho tinto da região. De resto, a casta francesa já é a quarta mais plantada nas planícies quentes da região. Como se dá bem com o calor e não dá grandes dores de cabeça ao produtor, é a aliada perfeita. O facto de os consumidores gostarem muito das notas aromáticas de frutos pretos ou de chocolates acaba por justificar a alegria dos enólogos.Quanto à Touriga Nacional, bom, é, neste momento, a rainha das castas tintas de Portugal, capaz de dar vinhos muito diferentes consoante os territórios onde cresce.Embora estejam ainda marcados pela notas da barrica, do meu ponto de vista o Vinha de São Lázaro (TN) é mais fresco e mais prazeroso neste momento, enquanto que o Syrah é muita fruta, muito violeta e chocolate. Precisará de mais tempo de garrafa.