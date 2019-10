Jogos tradicionais são tema de competição de mondioring

A 11.ª edição do Troféu de Mondioring organizado pela No Stress Team decorre sábado e domingo nas instalações da associação, em Sintra.O Mondioring é uma modalidade desportiva para cães e donos, completa e exigente, que, através da superação de vários obstáculos e situações, testa a estrutura, agilidade e a motivação do cão.A fase de defesa requer que o animal demonstre um controlo e obediência extremo, bem como uma coragem e determinação muito grande sendo conjugada com a obediência, definindo um cão muito equilibrado.Esta modalidade não só permite avaliar o controlo que o treinador tem sobre o seu cão, mas também a qualidade do treino. Para os especialistas e criadores, esta é também uma forma de selecionar os cães mais aptos física e psicologicamente para posteriormente servirem de reprodutores das diferentes raças.O tema deste XI Troféu de Mondioring são os jogos tradicionais. O juiz das provas será Dominique Blanchard. Mais informação na página de Facebook da organização ou solicitada através de mondioring.nostressteam@gmail.com Em Espinho apela-se à solidariedade: A Escola de Bailado e Artes Adriana Domingues realiza um espetáculo solidário para ajudar a associação Patinhas sem Lar, amanhã, pelas 21h30, na Junta de Freguesia de Espinho.Bilhetes disponíveis na Egiscola, Joka Pet Store e Vetespinho.