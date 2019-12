La Fura Dels Baus: Carmina Burana como nunca se viu

Quando foi apresentado no Festival de Granada, o clássico Carmina Burana, numa reinterpretação pela companhia catalã La Fura Dels Baus, foi aplaudido de pé durante sete minutos. O jornal ‘La Vanguardia’ considerou-o "excelente" e o ‘El Mundo’ retratou-o como "uma fabulosa interpretação".Ora, Portugal vai poder ver agora o novo projeto de um dos mais originais grupos teatrais e musicais à face da Terra, sexta-eira e sábado no Campo Pequeno e dia 28 no Pavilhão Rosa Mota, no Porto. O grupo catalão fundado em 1979 em Barcelona e conhecido pelas suas produções incomuns, uma vez mais regressa a Portugal para deixar plateias de boca aberta.Este ‘Carmina Burana’ traz-nos cantores pendurados em gruas, submergidos em vinho e água, rodeados por fogo, vindimas ao vivo, quedas de água, efeitos especiais, projeções vídeo e fragrâncias florais que transportam o público para um mundo de sensações vitais.Para Carlus Padrissa, membro fundador e diretor da companhia, Carmina Burana, de Carl Orff, é provavelmente a mais importante obra musical do século XX. "Os Fura dels Baus criaram um espetáculo com fortes quadros cénicos, capazes de transmitir toda a emoção poética dos textos que, apesar de terem mais de 800 anos, falam de desejo, e nos remetem à essência da espécie humana".