Os melhores guerreiros eram escolhidos em tempos de calmaria. O Grande Torneio, que prepara os mais valiosos para o combate, consta do programa da Festa da História, em Bragança, e pode ser este sábado seguido na liça.



Tendo como cenário o castelo e com Fernão Mendes ‘O Velho’ como personagem principal, as festividades, que amanhã terminam, comportam 11 áreas temáticas onde se desenrolam, entre outras propostas, espetáculos de música, teatro, dança e oficinas pedagógicas.

