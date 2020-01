Lisboa acolhe maior festa com animais de companhia

Preservação e Conservação de Raças e Espécies’ é o tema da edição deste ano do Pet Festival – Salão dos Animais de Estimação, que decorre entre sexta-feira e domingo na Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações. O objetivo é a consciencialização para a preservação e conservação de várias espécies e raças animais, um tema que começa nas crianças e ultrapassa gerações.O Pet Festival é a maior festa da mascote realizada em Portugal e dedicada à apresentação e dinamização de várias espécies e raças de animais de companhia. É, também, o local onde clubes, fãs e amigos competem entre si e trocam experiências. São três dias repletos de atividades em que as atenções estão viradas para os amigos peludos.Destaca-se a presença das 11 raças de cães portuguesas, a competição internacional de gatos, as formigas enquanto animais de companhia e a realização do 1.º Concurso de Grooming para Crianças. Realiza-se amanhã, dia 1, entre as 16h00 e as 17h30 no Pavilhão 3. As crianças, organizadas em equipas, acompanhadas de um pet, poderão aprender técnicas de grooming - a área que trata da estética canina e felina -, com Carlos Alves, groomer português reconhecido a nível internacional.O Pet Festival conta ainda com uma área de exposição, onde o visitante é convidado a conhecer as mais recentes novidades de produtos e serviços de alimentação, cosmética, higiene, saúde, acessórios e lazer para várias espécies de animais de estimação.Durante os três dias há uma série de iniciativas como exposições temáticas de cães, gatos, pequenos mamíferos, aves e répteis, concursos de agility e dog talent ou demonstrações de obediência. Bilhete custa, esta sexta-feira, 7 €; no fim de semana passa para 8 e 10 € (valor depois das 13h00).Nos três dias em que decorre a iniciativa vão estar presentes três mil animais em exposição, dispersos por 160 expositores. A organização espera 35 mil visitantes. Os animais da quinta estão cada vez mais presentes no quotidiano das populações e no Pet Festival há espaço para interação com o público. Já o Parque Pedagógico é o contributo social à causa animal. Nesta zona vão estar presentes dezenas de associações de apoio e defesa animal.