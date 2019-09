Lisboa sai para os jardins e largos em setembro

Termina agosto e os jardins e largos da capital ganham uma nova vida. O Lisboa na Rua está de regresso e até dia 29 de setembro há atividades gratuitas para todas as idades, desde a música ao cinema, passando pela dança e literatura.Este ano estreia-se o Bibliófilo, uma biblioteca ao ar livre no jardim do Palácio Pimenta, no Campo Grande. Aos domingos, as manhãs têm como alvo os mais novos, com sessões em que se contam histórias. À tarde, para leitores mais crescidos, há tempo para conversas sobre livros. Todos os sábados ao fim do dia, o mesmo espaço é palco para os Encontros de Jazz Junior.As noites de quinta-feira são dedicadas ao (Sou do) Fado, nesta edição dividida pelos jardins do Torel, Vasco da Gama, Quinta das Conchas e Parque dos Moinhos de Santana. Helder Moutinho e Cristina Branco, entre outros, vão atuar.O Jardim Zoológico recebe às sextas-feiras noites de cinema ao ar livre. Trata-se do CineCidade, a partir das 21h00, com uma seleção de clássicos como O Feiticeiro de Oz. Já os domingos são destinados a uma nova temporada do Dançar a Cidade, com aulas abertas de diversos estilos.O Vale do Silêncio, nos Olivais, recebe a 14 o que já se tornou um clássico. O espetáculo Amor no Vale conta com a música da Orquestra Gulbenkian e reúne algumas das áreas de ópera mais conhecidas, que têm em comum a temática do amor.