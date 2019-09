'Lisbon Under Stars': a História nas paredes do Carmo

O espetáculo imersivo que no ano passado foi visto por mais de 30 mil pessoas ainda pode ser admirado até ao último dia deste mês. ‘Lisbon Under Stars’ é uma exibição que pretende valorizar a cultura e o património da capital, com as ruínas do Carmo a revelarem-se o palco ideal.Criada pelo atelier OCUBO, em parceria com o Museu Arqueológico do Carmo, esta é uma experiência multidisciplinar na qual se misturam projeções multimédia, bailarinos virtuais e efeitos visuais, ao som de nomes da música portuguesa. Em 2018, a iniciativa foi distinguida com o prémio Best Cultural Event nos Best Event Awards.As paredes do Carmo, agora transformadas numa tela tridimensional, contam esta aventura pelos 600 anos da história de Lisboa e de Portugal. Neste espetáculo não faltam momentos como a Batalha de Aljubarrota, a era dos Descobrimentos, o terramoto de 1755 ou o 25 de Abril.Cada momento será acompanhado com música de Amália Rodrigues, Fernando Lopes Graça, Luís Freitas Branco, Madredeus, Salvador Sobral e José Afonso. O espetáculo conta ainda com a participação especial de Mariza, Rão Kyao, Teresa Salgueiro, Coro de Câmara Lisboa Cantat, Orquestra de Câmara da GNR e Tocá Rufar com Paulo Marinho.Acontece à sexta-feira e sábado pelas 21h30 e 22h45, segunda-feira às 21h30. Cada espetáculo dura 45 minutos, os bilhetes custam 15 euros.