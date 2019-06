Livro 'O Menu da Semana' é ideal para vegetarianos e não só

Saúda-se o facto de a alimentação vegetariana já não ser um culto para os maluquinhos com o corpo e o ambiente, assim como se saúda o facto de os autores de livros com receitas dedicadas aos vegetais serem criativos.É o caso de Vânia Ribeiro com este ‘O Menu da Semana’. Noutro tempos, a alimentação vegetariana estava limitada aos vegetais nacionais.Com a globalização, quer os sistemas agrícolas quer o setor da distribuição oferecem-nos matérias-primas com sabores variados que permitem misturar vegetais com fruta fresca, frutos secos, leguminosas, ervas aromáticas e especiarias.E são estes produtos que aparecem por aqui nas versões de sopas, acompanhamento, comida de conforto ou até comida para transportar.O livro não é apenas dedicado aos vegetarianos. Não é pelo facto de sermos carnívoros que devemos abdicar dos vegetais. É editado pela Lua de Papel e custa 18,50 euros.