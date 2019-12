Livro reúne retratos de mulher portuguesas muito especiais

O que têm em comum Eunice Muñoz e Alice Vieira, Rosa Mota e Francisca Van Dunem? São mulheres que deram o melhor de si próprias à profissão que representam e que nos obrigaram a parar, para as contemplar, em admiração.Foi o que pensou o fotógrafo Veríssimo Dias – e se bem o pensou, melhor o fez. ‘Portuguesas’ mostra o rosto de mais de uma centena de mulheres que se destacam em várias áreas e que funcionam, para todos nós, como motivo de orgulho. O próprio artista diz que são 150 – "mas podiam ser muitas mais"."‘Portuguesas’ não pretende ser uma mera galeria de notáveis", escreve o fotógrafo no prefácio do livro que agora chega ao mercado pela mão da Porto Editora e com o apoio da Altice Portugal. "Para além de mulheres portadoras de notoriedade e centralidade, retrataram-se também outras, menos conhecidas, mas integrantes do corpo do País."O livro – que é o quinto de fotografia e o quarto de retratos na carreira de Veríssimo Dias – tem ainda o objetivo de chamar à atenção para a importância das mulheres na construção de um mundo melhor. A obra, diz ele, é "um elogio à igualdade de género e um agradecimento pelo papel das mulheres na construção do País".Uma história de suspense que gira em torno de uma casa em Miami Beach, em tempos residência de Pablo Escobar, e onde se esconde um tesouro de 25 milhões de dólares em ouro. Um homem vai fazer tudo para encontrar esta fortuna.Porto Editora272 páginasPreço: 17,70 eurosUma forma diferente de encarar a realidade das alterações climáticas e que alerta para o perigo da simplificação excessiva de uma questão complexa. E se a história fosse diferente daquela que agora nos querem contar?Guerra & Paz136 páginasPreço: 13,00 eurosEste volume reúne três contos (‘Vavó Xíxi e seu neto Zeca Santos’; ‘Estória do ladrão e do papagaio’ e ‘Estória da galinha e do ovo’) e é considerado como uma obra fundamental da literatura em língua portuguesa.Caminho192 páginasPreço: 10,90 euros