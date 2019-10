Lizzo, a rapper XXL que está a arrasar o mundo do hip-hop

Em tempos cada vez mais cruéis de escrutínio público em que os imperativos da imagem parecem valer mais do que o real talento, ela está-se nas tintas para o que pensam dela."Espelho meu, espelho meu. Não digas porque eu já sei que sou linda", diz. Lizzo, a rapper XXL que está a arrasar com a concorrência na área do hip-hop, é antítese da estrela pop bonitinha, sensual e de medidas estilizadas.Ela usa a sua música para combater a ‘gordofobia’ e estimular o amor próprio e isso está a dar os seus frutos. Sem vergonhas ou preconceitos, ela expõe-se como poucas teriam coragem e tão pouco foge ao assunto quando lhe perguntam sobre machismo ou misoginia."Eu acho que há algo realmente especial quando as mulheres se reúnem. É por isso que eles tentam manter-nos tão separadas e inseguras, pois quando nos juntamos, podemos fazer coisas incríveis. Coisas quase sobrenaturais", chegou a dizer numa entrevista.No final do mês de setembro, graças à canção ‘Truth Hurts’, Lizzo bateu um recorde. Após quatro semanas consecutivas na primeira posição da lista Billboard Hot 100, o tema tornou-se na música rap de uma mulher a solo a ficar mais tempo no topo das tabelas.No ano passado, Lizzo tinha menos de 250 mil seguidores no Instagram, hoje chega quase aos seis milhões.Melissa Viviane Jefferson nasceu a 27 de abril de 1988, em Detroit, começou a fazer hip-hop na adolescência e aos 14 já tinha formado um grupo musical com as amigas.Em 2012 lançou o seu primeiro disco, ‘We Are the Chalice’ (um fiasco), a que se seguiram ‘Lizzobangers’ (2013), ‘Big Grrrl Small World’ (2015) e, já este ano, ‘Cuz I Love You’.Mesmo sofrendo o preconceito por ser gorda, diz que não precisa de coroa para saber que é uma rainha. A viver em estado de graça, conta com um forte apoio da comunidade LGBT e aos seus fãs chama mesmo ‘Lizzbians’.