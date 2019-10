Loures acolhe grande festa do vinho e das vindimas

MERCADOS E FEIRAS

Bucelas volta a promover um dos maiores eventos culturais da região saloia – a Festa do Vinho e das Vindimas, que começa esta sexta-feira e decorre até domingo nesta freguesia do concelho de Loures, que se orgulha de ser a capital do Arinto.O desfile etnográfico, no domingo, é o ponto alto, com 26 carros alegóricos. A abrir o cortejo, o carro do Casal Saloio, da Confraria do Arinto de Bucelas. Vamos ver de tudo um pouco: desde representações da vinha e do bacelo, à enxertia e poda, passando pela cura da vinha e construção de cestos de vime e de barris, onde se evoca arte dos tanoeiros.Do programa da Festa do Vinho e das Vindimas consta uma mostra vitivinícola e de produtos regionais, passeios, provas de vinhos, degustações, harmonizações, artesanato, bailes, concertos (Toy, no domingo à noite, é cabeça de cartaz, exposições, folclore, visitas e atividades para toda a a família.À semelhança das anteriores edições, é aguardada a visita de milhares de pessoas.Decorre até dia 16 a Feira dos Gorazes, Mostra de Atividades Económicas do Nordeste Transmontano. No cartaz musical pontifica Bárbara Bandeira.Exposições, conferências e projetos de desenvolvimento comercial constam do programa do Salão Imobiliário de Lisboa, na FIL, até domingo.Alvaiázere volta a ser a Capital do Chícharo, com tasquinhas até domingo. O evento integra a Feira Agrícola, Florestal, Industrial, Pecuária e de Artesanato.A praça das Comunidades é palco, até domingo, da sexta edição do Festival Gastronómico da Vitela Assada à Moda de Fafe, confecionada em forno a lenha. Há música e jogos tradicionais.