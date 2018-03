Museu tem as portas abertas para receber os visitantes nos feriados.

19:37

O MAAT, em Lisboa, vai estar aberto nos feriados da Páscoa e com entradas gratuitas.

Na sexta-feira santa os bilhetes custam 5 euros para o público em geral e 2.5 euros para os seniores, estudantes e jovens.

Já no domingo, as entradas para as exposições é gratuita.

O museu está aberto entre as 11h00 e as 19h00.