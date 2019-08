Magia anima as ruas de Lisboa

Os mais pequenos abrem a boca de espanto, os adultos não dão por tempo perdido aqueles momentos de surpresa. Até domingo, o Festival Internacional de Magia de Rua de Lisboa – Lisboa Mágica está de regresso para mostrar aquilo que de melhor se faz neste âmbito. São 168 espetáculos, todos gratuitos, sob a orientação artística de Luís de Matos.Quinze artistas, de seis nacionalidades, mostram a sua arte em 12 locais de Lisboa, como a praça do Município, a praça Luís de Camões, o largo do Carmo, o arco da rua Augusta, o Campo das Cebolas ou os miradouros de São Pedro de Alcântara e das Portas do Sol.A iniciativa, já na sétima edição, pretende mostrar "a arte mágica a nível mundial, numa celebração da universalidade e intemporalidade da sua linguagem, em interação"no espaço público, sublinha a organização.O festival teve início em 2006 pela mão do então presidente da autarquia, Carmona Rodrigues, tendo o sucessor, António Costa, dado continuidade ao certame, nos anos de 2007 a 2010. Em 2018, o Lisboa Mágica regressou à programação cultural da cidade.