Magia do Natal invade as cidades

O Setúbal Christmas Fest, que acontece até 6 de janeiro na cidade do Sado, inclui experiências para miúdos e graúdos. Há uma árvore de Natal gigante, uma pista de gelo e, também, um mercado gastronómico. As luzes cintilantes e a atmosfera festiva tomaram conta da baixa. A árvore de Natal gigante, instalada na avenida Luísa Todi, junto ao coreto, tem 34 metros de altura e 48 mil lâmpadas LED, brancas e azuis.As crianças vão também adorar visitar a casa do Pai Natal, passear no carrossel temático e pular nos insufláveis. Não deixe de explorar a pista do gelo. Os preços para patinar são de três euros para crianças, até aos 12 anos, e quatro euros para o restante público.O popular mercado regressa à praça de Bocage, onde se pode encontrar artesanato, produtos regionais, guloseimas e presentes de Natal. Há também um programa completo de eventos musicais e muitos espetáculos para pais e filhos durante esta época festiva. A entrada é livre.Em Lisboa também já cheira a Natal. Os Armazéns do Chiado já estão iluminados e prontos para receber locais e turistas que queiram fazer as compras da quadra. As luzes nas ruas da cidade serão acesas esta noite, com uma cerimónia na praça do Comércio, onde está instalada a árvore de Natal gigante. Os mercados também começam a invadir as praças.