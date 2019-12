Magia natalícia está de volta a Bragança

Na sua sexta edição, ‘Bragança, Terra Natal e de Sonhos’ reforça o seu espaço como referência do calendário festivo, com a maior pista de gelo natural de Trás-os-Montes e um programa repleto de atividades.A praça Camões recebe a pista de gelo natural coberta, de 300 metros quadrados, que inclui uma ‘funtrack’ – um corredor de gelo que promete fazer as delícias do visitantes. Na praça da Sé está instalada uma árvore de Natal gigante. Ali está também colocada a Casa do Pai Natal e as Tasquinhas de Natal, um espaço onde se pode assistir a inúmeros concertos e a diversas atividades.Toda a cidade vive o espírito natalício, com atividades em diversos equipamentos municipais, desde o teatro aos museus, da biblioteca ao mercado. Não faltam concertos, atividades lúdicas, workshops e exposições.Numa perspetiva de inclusão social, o município preparou os presépios ao vivo – 8 e dia 22, às 17h30, na praça da Sé, e a chegada dos Reis Magos, 5 de janeiro, às 15h00, com concentração na praça Cavaleiro Ferreira.Há também palco para concertos de bandas e artistas locais de todas as idades, com a participação especial do Coral Brigantino de Nossa Senhora das Graças, a Banda Filarmónica de Bragança e as bandas de Izeda e Pinela.