Magia para os mais pequenos

O ’Nada na Manga – Festival Internacional de Magia Infantil’ nasceu da urgência de permitir às crianças retomarem os seus momentos de convívio, de cultura e lazer tão afetados pela pandemia. Daí, um grupo de mágicos pensou e partiu para a execução.

Idealizado para as famílias, em particular para os mais novos, o festival junta alguns dos melhores mágicos, portugueses e internacionais, na área da magia infantil, que percorrem ao longo deste mês as cidades de Lisboa, Porto e Faro. Também já atuaram de forma virtual para que o evento pudesse chegar a todos.