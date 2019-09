Maia Blues Fest reúne artistas nacionais e internacionais

No âmbito das comemorações dos 500 Anos do Foral da Maia, aquela cidade do Norte do País recebe, entre esta sexta-feora e domingo, a primeira edição do Maia Blues Fest - Festival Internacional de Blues. O evento conta com a presença de artistas nacionais e internacionais.Dos EUA chega-nos a cantora Shanna Waterstown (sexta-feira), da Grã-Bretanha o músico Julian Burdock (sábado) e, de Espanha, o também músico Danny del Toro (sábado). O contingente nacional é representado por Budda Power Blues & Maria João (sábado) e Delta Blues Riders (domingo).Todos os concertos decorrem no auditório exterior do Fórum Maia e têm entrada gratuita.