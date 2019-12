Maior parque temático de Natal do País é em Santa Maria da Feira

É um mundo mágico e de mil encantos, com duendes, fadas, gnomos, que propõe uma viagem inesquecível, com o espírito natalício sempre presente.Perlim, em Santa Maria da Feira, continua a ser o maior parque temático de Natal no País. Até 5 de janeiro há muito para ver e fazer. O parque propõe atividades como slide, arborismo, trenós e discoteca, disponibilizando um total de 19 áreas temáticas animadas por figuras como duendes, fadas e piratas, e espetáculos originais.A edição deste ano é a mais colorida de sempre, com um arco-íris como tema central celebrando a tolerância, a inclusão e a diversidade. Os tesouros de Perlim evocam os valores representados pelas sete cores do arco-íris: a Esperança, a Aventura, a Magia, a Alegria, a Serenidade, a Sinceridade e o Amor.A componente ambiental também está presente, com um espaço inspirado na jovem ativista Greta Thunberg. Perlim conta ainda com um espaço próprio para mamãs e bebés, área alimentar com guloseimas, zona de repouso e a Loja Oficial Perlinices.A entrada é grátis para crianças até os 2 anos; dos 3 aos 12 anos o bilhete custa 6 euros; dos 13 aos 64 custa 7 euros e para os seniores (idade igual ou superior a 65 anos) o preço é 6 euros.Decorre até ao próximo domingo a Semana da Batata-Doce. Vários restaurantes apresentam nas suas ementas pratos confecionados com este tubérculo.Realiza-se no domingo, em Monte Gordo, mais uma edição do Mercadinho da Vila. Decorre na Marginal, com uma grande variedade de produtos de época.De 16 a 20 deste mês realiza-se em Colares, Sintra, a Feira de Antiguidades e Velharias. Participam na iniciativa artesãos, alfarrabistas e antiquários.Começa esta sexta-feira e decorre até domingo a Feira de Artes, Ofícios e Sabores, em que o artesanato e a gastronomia estão em destaque. Em simultâneo decorre o Festival da Posta Mirandesa.