Se está a pensar levar os seus filhos ao Jardim Zoológico de Lisboa (Sete Rios) aproveite agora.



Até dia 30 (prazo que entretanto pode ser estendido), os bilhetes estão com 15% de desconto, desde que sejam adquiridos com antecedência através do site (bilhete adultos 19,13€, criança 12,33€ e sénior 13,60€). As crianças até aos dois anos de idade têm entrada gratuita.