Maratona de 7ª arte: veja estes filmes dos Óscares em casa

Já não é preciso esperar que os filmes nomeados para os Óscares cheguem às salas de cinema, até porque muitos deles nem sequer passam por lá. São os casos de ‘O Irlandês’, de Martin Scorsese, que está indicado para dez estatuetas, ‘Marriage Story’, com seis, ou ‘Dois Papas’, com três, todos eles exclusivos da plataforma de streaming Netflix.Enquanto isso, ‘Joker’, que lidera a corrida à estatueta dourada com onze nomeações, e ‘Era uma Vez em... Hollywood’ (com dez), de Quentin Tarantino, já estão disponíveis nos videoclubes das operadoras nacionais. O mesmo acontece com: ‘Dor e Glória’ (primeira nomeação ao Óscar para Antonio Banderas), ‘Toy Story 4’ (melhor filme de animação e canção original) ou ‘O Rei Leão’ (efeitos visuais).Voltando às plataformas de streaming, que este ano bateram o recorde de nomeações (total de 42), é através delas que se pode assistir a títulos como ‘Mr. Link’ e ‘Como Treinares o Teu Dragão: O Mundo Secreto’, ambos na Hulu, ‘I Lost My Body’ e ‘Klaus’, na Netflix, todos eles indicados para melhor filme de animação.No que diz respeito à categoria de melhor documentário, ‘American Factory’ e o brasileiro ‘Democracia em Vertigem’ podem ser vistos na Netflix, enquanto ‘Honeyland’ (que também compete pelo Óscar para melhor filme internacional), sobre a última caçadora de abelhas da Europa, está disponível na Hulu. Já ‘For Sama’, que conta a vida da cineasta Waad al-Kateab na Síria, é exibido na Amazon Prime, mas também pode ser visto no canal do YouTube da PBS.