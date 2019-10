Margarida Vila-Nova encarna a bela Inês em ‘Reinar Depois de Morrer’

FICHA

Margarida Vila-Nova admite que quando foi convidada para ser Inês de Castro nos palcos ficou surpreendida. Mas a importância da personagem, a beleza do texto e a oportunidade de trabalhar – pela primeira vez na sua carreira – com a Companhia de Teatro de Almada, fizeram com que aceitasse o convite. De caras.Em ‘Reinar depois de Morrer’, do dramaturgo espanhol Luis Vélez de Guevara, ela interpreta, ao lado do ator José Neves e a partir desta sexta-feira, no Teatro Municipal Joaquim Benite, uma das mais belas histórias de amor jamais contadas."É uma história com a qual crescemos e que faz parte do nosso imaginário", diz a atriz à revista ‘Sexta’. "Não esperava vir a interpretar Inês, mas sinto-me lisonjeada e feliz com a oportunidade. Além de que gosto muito da companhia e do diretor, Rodrigo Francisco. Sou uma privilegiada."A peça, escrita por um autor do século de ouro espanhol (Guevara nasceu em 1579 e morreu em 1644), mostra como o poder tirânico pode destruir um indivíduo e coloca a pureza de Inês contra a podridão de uma corte corrompida pela ambição."É um cliché dizer-se isto, mas tenho de o dizer: todo o processo de construção do espetáculo foi um prazer", garante Margarida Vila-Nova. "O elenco é de uma enorme generosidade e o encenador (o espanhol Ignacio García), de uma grande amabilidade", acrescenta.As maiores dificuldades encontradas no processo foram físicas: o cenário reproduz uma espécie de circuito para a prática do skate e o texto é dito em verso. "Foram os maiores desafios desta produção, que penso que vai agradar a todo o público."Luis Vélez de GuevaraIgnacio GarcíaMargarida Vila-Nova, José Neves, João Lagarto, Ana Cris, David Pereira Bastos, Leonor Alecrim, Maria Frade ePedro WalterJosé Manuel CastanheiraAna Paula RochaGuilherme Frazão