Marionetas para toda a família em Santa Maria da Feira

Começa hoje e prossegue até domingo o IV Ciclo Fora dos Eixos, que contará com nove espetáculo de Teatro de Marionetas em cinco freguesias do concelho de Santa Maria da Feira. Inserido no programa de descentralização cultural Artes em Itinerância, o evento conta com espetáculos e atividades para toda a família, de acesso gratuito, levados a cabo por seis companhias nacionais e internacionais.

O Fora dos Eixos abre hoje, às 18h00, com a inauguração da exposição 'Manipulações Ilustradas 2004 – 2020’, no Museu do Papel Terras de Santa Maria, em Paços de Brandão. O ilustrador e marionetista Rui Sousa partilha com o público, "os mais variados e desconcertantes desenhos" de marionetas, numa viagem pelas técnicas, metáforas e memórias do seu percurso artístico. No mesmo local, às 21h30, o músico Pedro Piaf junta-se a Rui Sousa para a apresentação do espetáculo ‘Trovas e Sombras – A Lenda do Monte das Corujeiras', uma história que remete para o tempo das batalhas entre mouros e cristãos.