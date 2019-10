Mark Lanegan atua com a sua banda em Lisboa e no Porto

Foi a cena grunge de Seattle e em especial a sua banda, Screaming Trees, que projetaram Mark Lanegan para o mundo da música, mas hoje o cantor e compositor norte-americano é muito mais do que um nome de rodapé na história de um movimento.A solo ou nas mais diversas colaborações, Lanegan tem construído uma carreira de reconhecimento mundial, que em Portugal já goza de uma considerável legião de culto.Dois anos depois de ter atuado em nome próprio no NOS Alive, em Algés, (na altura com o álbum ‘Gargoyle’) e depois de, já este ano, ter estado em Portugal para atuar no Coliseu de Lisboa com os portugueses Dead Combo, parceria que também foi levada ao palco na edição de 2018 do festival Vodafone Paredes de Coura, Mark Lanegan está de regresso a Portugal com a sua banda, para dois concertos, no próximo dia a 30 no espaço Lisboa ao Vivo e logo no dia seguinte no Hard Club, no Porto.Consigo, o músico de Seattle trará o novo álbum, ‘Somebody’s Knocking’, lançado no passado dia 18 de outubro.