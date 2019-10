Marvão recua no tempo com iniciativa histórica

Também não vão faltar cavaleiros em duelos de armas, música e dança, saltimbancos, cuspidores de fogo, encantadores de serpentes, domadores de aves de rapina e artes circenses.



No ‘Mercado das 3 Culturas’, na parte alta da vila, os visitantes recuam no tempo para uma reconstituição do ambiente de um mercado típico da época, com dezenas de pontos de venda, onde se pode tomar o verdadeiro chá árabe e degustar os sabores de diversas iguarias.



Muita adrenalina

O festival conta ainda com animação itinerante e de palco ao longo dos três dias. Esta sexta-feira e este sábado, dias 4 e 5, a partir das 21h30, pode assistir-se ao espetáculo ‘Marvão, na guarda da montanha!’ Baseado numa das lendas da terra, conta com a participação de 50 pessoas, numa encenação entre atores e figurantes.



Domingo, a partir das 19h30, o espetáculo ‘Celebração a Marvão, o término!’ encerra o festival. A par, o município promove a XVI Feira do Livro de Marvão, que se realiza de sexta-feira a dia 13 na Casa da Cultura. Quem efetuar a compra de um livro ganha uma entrada no festival.



O certame apresenta o seguinte horário: sexta-feira, das 17h00 às 23h00; sábado, das 10h30 às 23h00 e domingo das 20h30 às 20h00. A entrada no Mercado das 3 Culturas custa 1 euros.

