Matosinhos faz um elogio aos sabores do mar

A segunda edição do Festival do Peixe e Marisco aMAR Matosinhos decorre até domingo no jardim Senhor do Padrão. O espaço conta com a presença de 20 expositores que dão a conhecer especialidades gastronómicas de peixe e mariscos.A iniciativa inclui, para lá dos pratinhos de degustação nos stands (preços entre 1,5 euros e 15 euros), a participação de restaurantes de Matosinhos, num total de 70, que se associam à iniciativa com menus preparados para o festival – uma entrada, um prato, uma sobremesa, um copo de vinho e uma café. Os valores destes menus podem ser de 15, 20 ou 30 euros, consoante os restaurantes.O festival integra ainda provas comentadas de vinhos, workshops e sessões de showcooking a cargo de chefs conceituados, como Cristina Manso Preto ou Hélio Loureiro, entre outros.Promovido pela Câmara Municipal de Matosinhos, o festival recebeu no ano passado quase 30 mil visitantes, entre os quais muitos oriundos dos Estados Unidos, Austrália ou Japão. A iniciativa insere-se, explica a edilidade, numa estratégia de promoção turística de que é exemplo a criação da marca World’s Best Fish."A primeira edição contribuiu para aumentar a notoriedade de Matosinhos a partir de um dos seus principais eixos, o mar", acrescenta Luísa Salgueiro, a presidente da edilidade.Há ainda uma área lounge com música ao vivo e atividades para crianças, um local onde os visitantes podem desfrutar dos sabores em ambiente tranquilo.Para visitar sexta-feira das 12h30 às 22h30, sábado das 12h30 às 23h00 e domingo das 12h30 às 22h30.