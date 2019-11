Melânia Gomes protagoniza comédia familiar 'Ding Dong'

Melânia Gomes diz que o novo espetáculo da Yellow Star Company, ‘Ding Dong’, já em cena no Teatro Armando Cortez, em Lisboa, se destina preferencialmente a casais dos 30 e dos 40 anos, mas que a peça – que versa sobre traição e vingança – pode ser vista "por toda a gente" e que muitas crianças "se têm fartado de rir" com esta produção.O texto, que é assinado por Marc Carmoletti, conta a história de Bernardo, um homem que, ao descobrir que anda a ser traído pela mulher, arquiteta um plano para se vingar e decide que vai dormir com a mulher do traidor... "Embora as crianças não acompanhem tudo, a verdade é que o espetáculo não choca, não é agressivo – é uma comédia familiar, para todos os gostos."A atriz, que trabalha "há muitos anos" com a produtora de Paulo Sousa Costa, diz que leu a peça e que gostou "imediatamente" do texto. "Eu já tinha feito o ‘Boeing Boeing’, que é do mesmo autor, e achei as peças parecidas. Há personagens semelhantes e que até têm o mesmo nome...", diz ela, que faz de criada nesta comédia de enganos, onde nada é o que parece."Está-se mesmo a ver que o plano de vingança que o Bernardo, interpretado pelo João Didelet, vai correr mal – e é isso que tem graça. O público percebe tudo, as personagens não percebem quase nada", revela a atriz que acrescenta que a sua personagem é tudo menos um tipo."Todas as personagens desta comédia vão ter uma evolução psicológica, uma mudança – incluindo a minha Maria Luísa, que sendo muito ingénua, muito crédula, vai aprender algumas coisas no decorrer da ação..." O espetáculo, que também tem interpretações de Gonçalo Diniz e Núria Madruga, destina-se a uma carreira longa, que vai depender do público.Marc CarmolettiJoão DideletAndreia Dinis, Gonçalo Diniz, João Didelet, Melânia Gomes, Núria Madruga e Sofia BaessaFred Klausquinta a sábado às 21h30, domingo às 18h30