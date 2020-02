'Mercados do Mundo': um festim para os sentidos em Albufeira

Os mercados costumam ter um ambiente especial e são, por norma, lugares apetecíveis de visitar pelos amantes de viagens, impelidos pela necessidade de conhecer novos lugares e descobrir novas culturas, hábitos e costumes.Nos mercados de rua, de peixe, flutuantes ou outros... É possível olhar, ver, ouvir, sentir e cheirar os diferentes odores que, por vezes, nunca mais se esquecem", escreve o fotógrafo Rui Carvalho acerca de ‘Mercados do Mundo’, uma exposição que pode ser visitada na Galeria Municipal João Bailote, em Albufeira, até 7 de fevereiro.Alguns dos mercados, apesar de não serem lugares bonitos, são imperdíveis pela sua autenticidade e singularidade. "Em muitos locais, são espaços simples, pouco iluminados, mas fascinantes pela azáfama e burburinho que se cria entre o vender e o comprar", continua o artista que nasceu em Moçambique há 52 anos, e que se estreou a solo na mostra ‘On board Polaroid 669’ e publicou o livro de fotografia ‘Drave, o rosto das palavras’, um registo fotográfico da aldeia de Drave, no concelho de Arouca.‘Mercados do Mundo’ reúne fotografias a preto e branco realizadas em diferentes locais (lugares e culturas) por onde Rui Carvalho viajou, especialmente da Índia, Maldivas e diversos países do Sudoeste Asiático, do Vietname a Timor-Leste.