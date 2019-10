Michael Bublé traz álbum 'Love' aos palcos portugueses

"Eu vou continuar até que surjam notícias da minha morte, que provavelmente serão falsas", disse. Ora, a melhor prova de que Michael Bublé continua no ativo está aí. O músico regressa a Portugal para duas noites na Altice Arena, em Lisboa.O concerto, agendado para dia 30 deste mês, esgotou em menos de 24 horas e obrigou à marcação de uma segunda data para 1 de outubro. Esta será a terceira passagem do artista por Portugal e o seu 6.º concerto, tendo Bublé atuado sempre para plateias lotadas.O cantor, recorde-se, regressou aos palcos em agosto, com espetáculos em Dublin, Londres e Sidney, para os quais foram vendidos mais de 150 mil bilhetes.Para este novo espetáculo, o cantor traz o seu último disco ‘Love’, lançado em novembro do ano passado. Ao longo da carreira, Bublé já completou cinco digressões mundiais com salas totalmente esgotadas, ganhou quatro Grammys e vendeu mais de 60 milhões de álbuns.Mas afinal o que faz de Bublé um caso especial? Com a pop, o easy listening, o jazz e o rock no seu ADN, Michael Bublé é talvez o crooner mais fixe da atualidade.Ele sabe parecer clássico, mas ao mesmo tempo é moderno o suficiente para tornar-se transversal. Ele gosta de Sinatra e Van Morrison mas também curte hip-hop e grunge, ouvia Beastie Boys na adolescência e achava que Eddie Vedder seria o novo Elvis.