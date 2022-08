Michelle Obama virou mesmo escritora

Depois de ter lançado, com sucesso, ‘Becoming, a minha história’, a antiga primeira-dama dos EUA Michelle Obama está de regresso aos livros. Agora, prepara-se para publicar ‘A Luz Que Nos Ilumina’, espécie de livro de auto-ajuda onde partilha "conhecimentos práticos e estratégias eficazes para mantermos a esperança e ânimo apesar da enorme incerteza do mundo atual".Como podemos construir relações sinceras? Como descobrir a força e a união nas nossas diferenças? Que ferramentas podemos usar para mitigar os nossos medos e incertezas? Que fazer quando tudo começa a tornar-se demais? São estas algumas das perguntas que a mulher de Barack Obama se propõe responder. Apesar de já estar em pré-venda, a edição portuguesa só chega, no entanto, em novembro.