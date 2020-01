Montalegre espera 50 mil pessoas na Feira do Fumeiro

Os quase noventa produtores de fumeiro de Montalegre já estão a montar as bancas para a feira que, ao longo de quase três décadas, se tornou visita obrigatória para milhares de pessoas.Quem subir à vila mais alta de Portugal, entre 23 e 26 deste mês, vai encontrar, em 87 bancas, cerca de sete mil peças de porco (chispes, orelheiras, pernis e outras), quase mil presuntos e mais de 35 mil quilos de enchidos (como chouriças de sangue e de carne, alheiras ou salpicões).A tentação é irresistível. Os dados revelados pela autarquia indicam que cada visitante gasta - são esperados 50 mil -, em média, 92,14 euros em compras na feira.Montalegre não tem fama apenas pela excelência das suas carnes de porco fumadas. Também a batata e a hortaliça são de grande qualidade, contribuindo para a singularidade do cozido à portuguesa, o prato que ali mais se serve por estes dias.Os produtores estimam faturar 3,1 milhões de euros em vendas e o município prevê uma receita total superior a seis milhões de euros.Começa esta sexta-feira e decorre até domingo a Feira da Pinha e do Pinhão. A gastronomia, os vinhos, o artesanato, a etnografia e a música também estão em destaque.Realiza-se esta sexta-feira, na praça de São João, a tradicional Feira dos Vinte. Destaque para as colheres de pau decoradas com missivas amorosas.Começa no dia 24 o 6.º Festival da Enguia da Lagoa Santo André. São servidas fritas, grelhadas, de ensopado, caldeirada, escabeche ou na cataplana.Neste e no próximo fim de semana, 14 estabelecimentos de restauração de Palmela inspiram-se na fogaça típica da região para apresentar criativos pratos principais e sobremesas.