Mordomia põe na rua de Viana do Castelo 30 milhões de euros em ouro

Os 21 morteiros que marcam a abertura das Festas em Honra de Nossa Senhora da Agonia estalaram às 8h30 desta sexta-feira. E a rusga só mete a viola no saco já depois da meia-noite de terça-feira, dia 20.O desfile da mordomia, que saiu às 16h00 desta sexta-feira do palácio dos Cunhas, é o ponto alto do orgulho de Viana do Castelo, já que as cerca de 600 mordomas, devidamente trajadas, envergaram as melhores joias de família e, dessa forma, fazem circular nas ruas da cidade uma fortuna de mais de trinta milhões de euros em ouro.Merece também particular referência o cortejo histórico deste sábado, dia 17, que assinala os 60 anos do Templo do Coração de Jesus, no alto de Santa Luzia.A Senhora da Agonia é a mais colorida e divertida romaria de Portugal. Nos cinco dias de festa atuam zés-pereiras, ranchos folclóricos, tocadores de concertina e cantadores ao desafio. Mas nem só de música e dança vivem os romeiros e a tradição realça duas grandes procissões.A primeira, a Procissão Solene, no domingo, percorre as estreitas ruas do bairro dos pescadores. A segunda, na terça-feira, dia da Senhora da Agonia, é a majestosa Procissão ao Mar, em que o andor da padroeira e de outros santos da devoção piscatória seguem em barcos, devidamente engalanados, da foz do Lima ao mar.