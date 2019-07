Pecuária, agricultura, turismo, artesanato, gastronomia e um intenso programa de animação são os pontos fortes de mais uma edição da FACECO – Feira das Atividades Culturais e Económicas do Concelho de Odemira, que começou esta sexta-feira e decorre até domingo.



Os espetáculos musicais voltam a ser uma das atrações da FACECO. Do cartaz, destaque para a atuação do grupo Diabo na Cruz (sexta-feira), Carolina Deslandes (sábado) e Manel Cruz (no domingo).

