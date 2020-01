Mundo de sedução e metamorfose em exposição no Porto

A Galeria sala117, no Porto, inaugurou no dia 25, às 21h30, a exposição ‘Eye-vo-re’, que reúne trabalhos da artista plástica Mariana Barrote. Entre eles estão pinturas, pequenos desenhos tridimensionais em linóleo e objetos construídos para serem manipulados no vídeo."Imagens interditas, impossíveis de olhar, sendo que à transgressão dessa interdição corresponde a metamorfose e/ou a morte", explica a autora da mostra, onde a sedução e mitos como Diana e Ácteon ou Perseu e Medusa (a que petrifica quem com ela cruza o olhar) marcam presença.Nesta exposição, aberta ao público até 14 de março, a pintura surge como um convite: com malhas multicoloridas de tinta, que dirigem os visitantes ao espaço onde reina uma simbiose perfeita entre o desenho e o vídeo.Natural de Fão (Braga), Mariana Barrote, 33 anos, vive em Viana do Castelo e é licenciada em Artes Plásticas - Pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. A sua pesquisa artística desenrola-se no agregar de imagens e representações capazes de refletir sobre dinâmicas do corpo: vitalidade, violência, presença, morte.