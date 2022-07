O Museu das Comunicações, em Lisboa, desafia as famílias a explorarem a ligação existente entre os oceanos e as comunicações e a descobrirem como se ligam os cabos submarinos no fundo do mar. O desafio, designado Labirinto dos Oceanos, que ainda pode ser cumprido este sábado, dia 30, entre as 14h00 e as 17h00, é realizado ao ritmo de cada família, seguindo as pistas que lhes são dadas no início da atividade, logo na entrada.









