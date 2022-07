Museu do Oriente tem férias para os mais pequenos

O Museu do Oriente, em Lisboa, aposta nas férias de verão divididas por dois períodos, de segunda a sexta-feira, de 18 a 29 deste mês, e de 16 a 26 de agosto. Os programas estão adaptados a crianças dos 4 aos 6 anos, entre as 10h00 e as 12h30, e dos 7 aos 10, das 14h30 às 17h30.Com o Oriente no horizonte, os mais novos constroem marionetas e papagaios de papel chineses, ouvem lendas japonesas e viajam no tempo.Para crianças entre os 4 e 6 anos, destaque para oficinas como ‘Pássaros de Mil Cores!’ e ‘Há Música no Museu!’. Enquanto a primeira atividade tem como tema as aves, reais e míticas, a segunda aborda as notas musicais, num viagem repleta de sons.Já para a faixa etária dos 7 aos 10 anos, na iniciativa ‘Em Busca do Tempo Perdido’ são percorridas rotas desconhecidas, com criaturas exóticas e lendas de culturas ancestrais. O programa completo pode ser consultado no site da Fundação Oriente, em foriente.pt.