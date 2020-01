Museus garantem um dia diferente para os mais pequenos

Visitar um museu está longe de ser um programa aborrecido para os mais pequenos. Podem ser momentos fascinantes e bem educativos. E com a possibilidade da entrada ser grátis, então não há mesmo desculpa para não poder proporcionar um bom momento aos mais pequenos.Os museus geridos pela Direção-Geral do Património Cultural têm entrada gratuita aos domingos e feriados desde a hora de abertura até às 14h00 para todos os cidadãos residentes em território nacional.Tal é o caso do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, obra-prima da arquitetura do século XVI classificada como Monumento Nacional e inscrita na lista de Património Mundial da UNESCO. Uma verdadeira ode ao estilo manuelino pela profusão de elementos religiosos, náuticos e régios eternizados na pedra.Outra proposta, agora no Porto, é o Museu Nacional de Soares dos Reis, o mais antigo museu público de arte do País, fundado com a designação de Museu Portuense em 1833, durante o Cerco do Porto, por D. Pedro IV. Nas Artes Decorativas distingue-se a cerâmica, com uma mostra de faiança nacional e porcelana oriental e mobiliário dos séculos XVI a XIX.