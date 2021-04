A sofrer as vicissitudes de estarem encerrados, os museus, monumentos, palácios, sítios arqueológicos e galerias contam apresentar nos próximos meses exposições temporárias para dinamizar o verão e atrair novos públicos.



É o caso do Museu de Serralves, Porto, que até 3 de outubro tem patente uma mostra do fotógrafo Jorge Molder, conhecido pelas fotografias a preto e branco.